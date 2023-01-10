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14 минут назад

Ургант намекнул на возвращение своего вечернего шоу

Ura.Ruиещё 1

Телеведущий Иван Ургант намекнул поклонникам, что шоу «Вечерний Ургант» может появиться на «Первом канале». На своей странице в соцсети он показал ролик с актером Александром Ширвиндтом, который в образе телеведущего сообщил, что Ургант «ушел из жизни».

Ургант намекнул на возвращение своего вечернего шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне нечего скрывать, это мои зрители», — сказал Ургант. «Как ушел? Я жив!» — добавил шоумен и скрылся из кадра.

Reels об этом он опубликовал на совей странице в Instagram (запрещен в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания. В феврвле 2022 года телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила, что программу закроют. Позже сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль.

Шоу-бизнес,Александр Ширвиндт,Иван Ургант,Ксения Собчак,Первый канал,
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