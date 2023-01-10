Ургант намекнул на возвращение своего вечернего шоу

Телеведущий Иван Ургант намекнул поклонникам, что шоу «Вечерний Ургант» может появиться на «Первом канале». На своей странице в соцсети он показал ролик с актером Александром Ширвиндтом, который в образе телеведущего сообщил, что Ургант «ушел из жизни».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мне нечего скрывать, это мои зрители», — сказал Ургант. «Как ушел? Я жив!» — добавил шоумен и скрылся из кадра.

Reels об этом он опубликовал на совей странице в Instagram (запрещен в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).