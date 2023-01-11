Семенович пожаловалась на погоду на Мальдивах

На погоду во время отдыха на Мальдивах пожаловалась актриса и певица Анна Семенович. Селфи-кадрами с островов она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На опубликованном видео запечатлено, как Семенович отдыхает на лежаке у бассейна на территории отеля.
«Прохладно на самом деле на улице. Я под полотенчиком лежу», — сообщила артистка.
Ранее об отдыхе на Мальдивах рассказала певица Слава (Анастасия Сланевская). На острова артистка улетела вместе с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким, их общей дочерью Антониной, а также с сестрой Еленой и ее сыном. На отдыхе Слава и Семенович встретились — артистки опубликовали совместное фото с бокалами.