Семенович пожаловалась на погоду на Мальдивах

На погоду во время отдыха на Мальдивах пожаловалась актриса и певица Анна Семенович. Селфи-кадрами с островов она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

На опубликованном видео запечатлено, как Семенович отдыхает на лежаке у бассейна на территории отеля.

«Прохладно на самом деле на улице. Я под полотенчиком лежу», — сообщила артистка.