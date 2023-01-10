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26 минут назад

Лариса Гузеева рассказала, как обманывала мужчин

Eva.ru

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева редко делится интимными подробностями своей жизни, но все же решилась коснуться довольно пикантной темы, рассказав как обманывала мужчин.

Лариса Гузеева рассказала, как обманывала мужчин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эффектная актриса с яркой внешностью — именно такой поклонники узнали Ларису Гузееву в начале ее звездного пути. Голубоглазую брюнетку охотно звали в проекты режиссеры, а мужчины становились в очередь в надежде получить хоть немного внимания.

Трижды Лариса Андреевна была в браке и лишь с третьим супругом счастлива уже долгие годы. В прошлом осталось то время, когда Гузеева крутила романы, флиртовала и обманывала мужчин. В одном из шоу телеведущая поделилась воспоминаниями, сообщив, что как и большинство женщин всегда стремилась угодить партнеру в постели или хотя бы сделать вид.

«Давайте, мужчины, мы вам откроем глаза. Мы процентов 80 притворяемся, чтобы на вас произвести впечатление — раз, чтобы вашу самооценку завысить — два», — рассказала 63-летняя актриса.

С мужем ресторатором Игорем Бухаровым Лариса Андреевна живет в браке более 20 лет и их интимная жизнь, по признанию актрисы, практически полностью сошла на нет. Больше знаменитости не приходится имитировать оргазм, ведь она все чаще стала отказывать супругу в близости.

«Как представишь: эпиляция, все сопутствующее, Боже мой. И думаешь: не сегодня. Давай в среду», — разоткровенничалась Гузеева.

А под занавес своего признания, актриса сообщила, что является сторонницей консервативных взглядов. По ее мнению, нельзя выносить на публику и придавать огласки подробности личной жизни. Ну, или хотя бы фильтровать информацию. Лариса Андреевна очень надеется, что и у молодых людей вскоре появятся табуированные темы и они научатся больше ценить свое личное пространство, а заодно и заботиться о своих возлюбленных.

Шоу-бизнес,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,
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