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25 минут назад

Проклову госпитализировали со сложным переломом

Никита Бородкин

Актриса Елена Проклова госпитализирована. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», сейчас 69-летняя артистка находится в Боткинской больнице со сложным переломом.

Елену Проклову госпитализировали в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказала Проклова, она получила тяжелую травму, когда приехала в Крым, где должна была заменить актрису в спектакле. На первой же репетиции она подвернула ногу и, несмотря на это, успешно довела ее до конца.

«Только на следующий день сделала рентген и выяснилось, что у меня сложный перелом. Мне наложили гипс, и потом я в пяти городах на коляске играла спектакли», — заявила Проклова.

После этого артистку положили в больницу, где провели операцию — в поврежденную конечность вставили пластину. Врачи пообещали, что скоро она снова будет в строю. Проклова подчеркнула, что продолжала играть на сцене с переломом, поскольку считает профессиональным долгом актера в первую очередь думать о зрителях, а не о себе.

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