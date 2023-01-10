Елену Проклову госпитализировали в Москве

Актриса Елена Проклова госпитализирована. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», сейчас 69-летняя артистка находится в Боткинской больнице со сложным переломом.

Как рассказала Проклова, она получила тяжелую травму, когда приехала в Крым, где должна была заменить актрису в спектакле. На первой же репетиции она подвернула ногу и, несмотря на это, успешно довела ее до конца.

«Только на следующий день сделала рентген и выяснилось, что у меня сложный перелом. Мне наложили гипс, и потом я в пяти городах на коляске играла спектакли», — заявила Проклова.