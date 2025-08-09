Каким был Иван Краско: лучшие фотографии

Александр Котлеткин
Иван Краско в кинофильме "Страх и отчаяние в Третьей империи", 1965 год
© Kino-teatr.ru
Иван Краско в кинофильме "Красные пчелы", 1972 год
© Kino-teatr.ru
Иван Краско в кинофильме "Сержант милиции", 1974 год
© Kino-teatr.ru
Иван Краско в кинофильме "Долгая память", 1985 год
© Kino-teatr.ru

Иван Краско в телесериале "Брежнев", 2005 год
© Kino-teatr.ru
Актер Иван Краско на XVI Российском кинофестивале "Литература и кино", 2010 год
© ТАСС
Иван Краско в телесериале "Журов-2", 2010 год
© Kino-teatr.ru
Актер Иван Краско в сцене из спектакля режиссера Игоря Коняева "Доходное место" по пьесе А.Островского в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, 2010 год
© ТАСС
Иван Краско в кинофильме "Поклонница", 2012 год
© Kino-teatr.ru

Актер Иван Краско на церемонии вручения театральной премии "Золотой софит" в Санкт-Петербурге, 2012 год
© РИА Новости
Актер Иван Краско и его бывшая студентка Наталья Шевель на церемонии бракосочетания в Адмиралтейском ЗАГСе, 2015 год
© ТАСС
Иван Краско в 2020 году
© Global Look Press

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. Он рано остался без родителей – его воспитывала бабушка и дядя. Творческий путь Ивана Краско не был прост. В кино будущий актер пришел из советского флота. В 1950-е годы Краско служил командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Но армейская жизнь не доставляла ему удовольствия и, после очередного сокращения штата, Иван в звании капитан-лейтенанта ушел «на гражданку». Перед тем, как поступить в театральный ВУЗ, артист два года отучился на вечернем отделении филологического факультета ЛГУ, где играл в студенческом театре. В 1957 году Краско поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, который окончил в 1961 году в возрасте 30 лет. Несмотря на театральный диплом, актеру еще несколько лет пришлось перебиваться игрой на второстепенных ролях в театре. Лишь в 1965 году, после перехода в театр имени В. Ф. Комиссаржевской карьера Ивана пошла на подъем. Несмотря на поздний старт, творческий путь актера длился около 60 лет. Краско покинул сцену в 2021 году, в возрасте 91 года, после перенесенного микроинсульта. 9 августа 2025 актер скончался в возрасте 94 лет. Лучшие фото и самые заметные роли Ивана Краско – в галерее «Рамблера».