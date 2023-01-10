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52 минуты назад

Актрису Елену Проклову госпитализировали в Москве

Мослентаиещё 3

Заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову госпитализировали в Москве со сложным переломом ноги. Об этом сообщила Telegram-каналу «Звездач» сама знаменитость.

Елену Проклову госпитализировали в Москве
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.comEkaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

«Я сейчас лежу в Боткинской больнице, у меня сломана нога. Я со сломанной ногой отыграла пять спектаклей, потому что это профессионально в первую очередь не о себе думать, а о зрителях», — поделилась подробностями Проклова.

Актриса сообщила, что вывихнула ногу на репетиции в Крыму. На следующий день Проклова сделала рентген и узнала, что у нее перелом.

Состояние Михалкова начало ухудшаться

«Мне наложили гипс, и потом я в пяти городах на коляске играла спектакли. Далее меня положили в больницу, сделали операцию, было хирургическое вмешательство, поставили пластину», — рассказала звезда, добавив, что медики обещают ей скорое «возвращение в строй».

Ранее стало известно о самочувствии народной артистки СССР Инны Чуриковой после госпитализации. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил изданию, что актриса может вернуться к работе в феврале.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,Инна Чурикова,
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