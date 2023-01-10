Краско рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Актер Иван Краско заявил, что ему престала подчиняться левая рука и врачи лечат его от инсульта. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».
О госпитализации народного артиста России Ивана Краско в кардиоцентр в Санкт-Петербурге стало известно 5 января. СМИ сообщали, что артисту был изначально поставлен диагноз «гипертонический криз».
По словам Краско, в больницу его привезли на машине скорой помощи, так как «так бы не приняли».
«Простая вещь: левая рука перестала подчиняться. Левая рука, я знаю, связана с сердцем непосредственно. Лечат меня от инсульта. Не знаю, старый это или новый», - пояснил он.
Народный артист России отметил, что чувствует себя достаточно хорошо.
«Как некоторые шутят: не дождетесь. Как сказал один из докторов: «чувство юмора не теряет, значит, жив, курилка». В таком возрасте неудивительно в больницу попадать», - заметил он.
Напомним, что в августе 2021 года артист перенес инсульт. 92-летний Иван Краско известен своими ролями в фильмах: «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6».