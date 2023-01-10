В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
52 минуты назад

Высоцкая вышла на связь после слухов о своей смерти в Париже

Никита Бородкин

Актриса Юлия Высоцкая вышла на связь с подписчиками в социальных сетях после слухов о смерти в Париже. Как сообщает «Газета.Ru», она опровергла данную информацию, заверив, что с ней и ее супругом режиссером Андреем Кончаловским все хорошо.

Высоцкая возмутилась из-за слухов о своей смерти в Париже
Фото: juliavysotskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)juliavysotskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Артистка возмутилась распространяемым слухам о ее смерти, назвав людей, которые их распускают, «восхитительно гадкими».

Состояние Михалкова начало ухудшаться

«Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь? Не собиралась никак реагировать, не хочется даже упоминать таких "журналистов", или кто они там», — написала Высоцкая.

Актриса добавила, что ей абсолютно все равно, что про нее пишут или думают, однако подобные новости заставляют волноваться ее родственников и близких. Юлия также поблагодарила всех, кто переживал за ее состояние, и пожелала поклонникам здоровья.

Шоу-бизнес,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители