Высоцкая возмутилась из-за слухов о своей смерти в Париже

Актриса Юлия Высоцкая вышла на связь с подписчиками в социальных сетях после слухов о смерти в Париже. Как сообщает «Газета.Ru», она опровергла данную информацию, заверив, что с ней и ее супругом режиссером Андреем Кончаловским все хорошо.

Фото: juliavysotskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) juliavysotskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Артистка возмутилась распространяемым слухам о ее смерти, назвав людей, которые их распускают, «восхитительно гадкими».

«Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь? Не собиралась никак реагировать, не хочется даже упоминать таких "журналистов", или кто они там», — написала Высоцкая.