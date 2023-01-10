Стас Михайлов рассказал, на что потратил свой первый гонорар

Певец Стас Михайлов рассказал в беседе с mk.ru, на что потратил свой первый гонорар.
Михайлов отметил, что это было очень давно. По его словам, артист выступал Дагомысе и получил $50. Всю сумму он потратил на семью.
"Тогда мне было двадцать лет. И именно в тот момент я почувствовал себя мужчиной", - поделился музыкант.
Ранее Михайлов признался, что стал меньше гастролировать. Артист отказался от частых туров ради творчества и "обычные человеческие радости". Певец намерен уделять больше времени музыке и своей семье. Он отметил, что из-за гастролей упускал многое в жизни своих детей.