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1 час назад

Стас Михайлов рассказал, на что потратил свой первый гонорар

Газета.Ru

Певец Стас Михайлов рассказал в беседе с mk.ru, на что потратил свой первый гонорар.

Стас Михайлов рассказал, на что потратил свой первый гонорар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михайлов отметил, что это было очень давно. По его словам, артист выступал Дагомысе и получил $50. Всю сумму он потратил на семью.

"Тогда мне было двадцать лет. И именно в тот момент я почувствовал себя мужчиной", - поделился музыкант.

Ранее Михайлов признался, что стал меньше гастролировать. Артист отказался от частых туров ради творчества и "обычные человеческие радости". Певец намерен уделять больше времени музыке и своей семье. Он отметил, что из-за гастролей упускал многое в жизни своих детей.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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