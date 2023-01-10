СМИ: госпитализированный Михалков два дня не обращался к врачам

Режиссер Никита Михалков два дня не обращался к врачам после появления первых симптомов болезни, после чего был госпитализирован. Рассказали изданию Life.ru собственные источники.

Как отмечается, перед тем как попасть в больницу, режиссер два дня не обращался к врачам, хотя у него наблюдались первые симптомы болезни. Госпитализировали Михалкова 5 января уже с температурой 39,9. У него также наблюдался сильный кашель и боли в животе.

Ранее сообщалось, что состояние Михалкова ухудшилось. У режиссера возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем. Кинематографу поставили диагноз «идиопатическая пневмония», у него также наблюдается мерцательная аритмия. По мнению врачей, Михалков — настоящий боец, в настоящий момент его жизни ничто не угрожает.

Напомним, режиссера госпитализировали в 67-ю горбольницу 5 января, позднее он был переведен в 52-ю ГКБ. В пресс-службе Михалкова заявили, что он попал в больницу с гриппом. При этом информацию СМИ о пневмонии, вызванной коронавирусом, представители режиссера не подтвердили.