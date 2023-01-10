Яна Рудковская пристыдила Артура Смольянинова

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандальное интервью актера Артура Смольянинова. Она сравнивает провокационные заявления о России с предательством.
Рудковская жалеет детей и близких Смольянинова, которым сегодня приходится видеть и слышать, что их отцу все равно за будущее родной страны. Она напоминает, что не нужно преуменьшать влияние артистов на аудиторию и что Смольянинов не такой уж и неизвестный артист, чтобы не отдавать отчета об ответственности за свои слова.
«Артур вполне себе входит в прослойку звезд народной популярности, и это-то и горько ! Потому что именно про свою базу поклонников он говорит мерзкие вещи, этот самый обычный народ и есть его фанбаза! Наш народ, русский. И Артур его предает», — объясняет она в своем Telegram-канале.
Рудковская отмечает, что слова Смольянинова автоматически адресованы ко всем, кто его воспитал, дал образование, помог в карьере, подарил известность. Именно это вызывает у продюсера глубокое сожаление.