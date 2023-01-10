Яна Рудковская пристыдила Артура Смольянинова

Рудковская жалеет детей и близких Смольянинова, которым сегодня приходится видеть и слышать, что их отцу все равно за будущее родной страны. Она напоминает, что не нужно преуменьшать влияние артистов на аудиторию и что Смольянинов не такой уж и неизвестный артист, чтобы не отдавать отчета об ответственности за свои слова.