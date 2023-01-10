Максима Галкина лишат региональных наград в России

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал идею кузбасского совета ветеранов лишить шоумена Максима Галкина, всех региональных наград. Об этом говорится в Телеграм-канале губернатора.
«Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», - говорится в сообщении.
Там также подчеркивается, что в совете ветеранов считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград.
«Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тыс. человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо. Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград», - говорится в обращении ветеранов Кузбасса.
Ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что Галкин не оправдал высокой награды от президента России Владимира Путина. В 2006 году юмористу вручили «Орден Дружбы».