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6 минут назад

Галкина лишат наград в российском регионе

Елена Прошина

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал идею кузбасского совета ветеранов лишить шоумена Максима Галкина, всех региональных наград. Об этом говорится в Телеграм-канале губернатора.

Максима Галкина лишат региональных наград в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», - говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что в совете ветеранов считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград.

«Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тыс. человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо. Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград», - говорится в обращении ветеранов Кузбасса.

Садальский: Терпеть не мог Галкина

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что Галкин не оправдал высокой награды от президента России Владимира Путина. В 2006 году юмористу вручили «Орден Дружбы».

Шоу-бизнес,Сергей Цивилев,Максим Галкин,Эдгард Запашный,Владимир Путин,
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