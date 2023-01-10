Волочкова опубликовала фотографию топлес

Фотографию топлес опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), российская балерина Анастасия Волочкова.

Фото: ТАСС ТАСС

Знаменитость позировала, стоя по пояс в океане и прикрыв грудь руками. «Когда есть, что прикрывать», — подписала она фото.

volochkova_art

«Вы, как всегда, сексуальны», «Молодец, Анастасия. Не надо стесняться», «Фото потрясающее», «Красиво», «В 46 лет так выглядеть — это супер», «Не надо прикрывать такую красотищу», — прокомментировали снимок фолловеры.