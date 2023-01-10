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5 минут назад

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес

Мослента

Фотографию топлес опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), российская балерина Анастасия Волочкова.

Волочкова опубликовала фотографию топлес
Фото: ТАССТАСС

Знаменитость позировала, стоя по пояс в океане и прикрыв грудь руками. «Когда есть, что прикрывать», — подписала она фото.

volochkova_art

«Вы, как всегда, сексуальны», «Молодец, Анастасия. Не надо стесняться», «Фото потрясающее», «Красиво», «В 46 лет так выглядеть — это супер», «Не надо прикрывать такую красотищу», — прокомментировали снимок фолловеры.

Ранее 45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике. Знаменитость позировала перед камерой на пляже.

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,Анастасия Волочкова,
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