Максима Галкина лишат региональных наград в России

Артиста и телеведущего Максима Галкина, признанного в России иноагентом, лишат региональных наград Кемеровской области. Соответствующую инициативу кузбасского совета ветеранов поддержал губернатор Сергей Цивилев.
"Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году", - сообщается в официальном Telegram-канале главы региона во вторник.
В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов. В обосновании этого решения в отношении артиста указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина. В начале января в интернете было опубликовано видео с концерта в Дубае, на котором Галкин произносит лозунг украинских националистов.
"Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тыс. человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо. Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград", - говорится в обращении кузбасских ветеранов.