Максима Галкина лишат региональных наград в России

"Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тыс. человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо. Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград", - говорится в обращении кузбасских ветеранов.