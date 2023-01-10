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1 час назад

Эвелина Бледанс выступила перед военными в Ейске

Слово и Дело

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о концерте в Ейске перед бойцами, получившими ранения в ходе спецоперации на Украине.

Эвелина Бледанс выступила перед военными в Ейске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бледанс заявила, что давно хотела выступить перед солдатами в госпитале. Однако каждый раз происходили какие-то непредвиденные обстоятельства. Звезде наконец удалось исполнить свое желание во время кинофестиваля в Ейске.

Артистка призналась, что хотела подольше пообщаться с бойцами и поговорить с ними по душам. Ей хотелось узнать о самочувствии каждого и дальнейшем плане действий после улучшения состояния. По словам Бледанс, времени для такого общения было мало.

Сын актрисы Сема тоже участвовал в концерте. Она отметила в беседе с «АиФ», что он исполнил в госпитале песню Пьеро из фильма «Приключения Буратино». Мальчик стеснялся и вышел на сцену с солдатом, уточнила знаменитость.

Шоу-бизнес,Эвелина Бледанс,
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