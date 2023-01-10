Эвелина Бледанс выступила перед военными в Ейске

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о концерте в Ейске перед бойцами, получившими ранения в ходе спецоперации на Украине.
Бледанс заявила, что давно хотела выступить перед солдатами в госпитале. Однако каждый раз происходили какие-то непредвиденные обстоятельства. Звезде наконец удалось исполнить свое желание во время кинофестиваля в Ейске.
Артистка призналась, что хотела подольше пообщаться с бойцами и поговорить с ними по душам. Ей хотелось узнать о самочувствии каждого и дальнейшем плане действий после улучшения состояния. По словам Бледанс, времени для такого общения было мало.
Сын актрисы Сема тоже участвовал в концерте. Она отметила в беседе с «АиФ», что он исполнил в госпитале песню Пьеро из фильма «Приключения Буратино». Мальчик стеснялся и вышел на сцену с солдатом, уточнила знаменитость.