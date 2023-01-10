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1 час назад

Mash: состояние Михалкова ухудшилось

Алиса Селезнёва

Состояние госпитализированного режиссера и актера Никиты Михалкова ухудшилось. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники пишет Telegram-канал Mash.

Состояние Михалкова начало ухудшаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О госпитализации режиссера стало известно 5 января. В пресс-службе Михалкова заявили, что он попал в больницу с гриппом. При этом информацию СМИ о пневмонии, вызванной коронавирусом, представители режиссера не подтвердили.

По данным Telegram-канала Mash, состояние Никиты Михалкова ухудшилось, так как возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.

Без своевременного оказания медицинской помощи у Михалкова был риск инфаркта, однако этого удалось избежать.

Михалков впервые вышел на связь после госпитализации

«Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония. (…) Угроза жизни на данный момент отсутствует», - подчеркнул канал.

Режиссер Никита Михалков по состоянию на 9 января оставался в отделении реанимации. Об этом сообщил представитель больницы, в которой находится кинематографист.

Шоу-бизнес,Никита Михалков,
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