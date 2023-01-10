Живущий в Испании актер Алексей Панин усомнился в том, что поздравившая российских военнослужащих с Новым годом певица Юлия Чичерина здорова. Об этом пишет «СтарХит».
31 декабря Юлия Чичерина, которая активно помогает жителям Донбасса, поздравила с Новым годом российских военнослужащих, отметив, что пришло время выбирать, кем быть — бессмертными героями или бесславными предателями.
Однако актеру Алексею Панину не понравилась мимика певицы и то, как именно она жестикулировала.
«Кошмар. Она нездорова — и это не оскорбление. Это данность», — заявил он.
При этом Панин уже не первый раз выражает свое недовольство позицией Чичериной, поддержавшей российскую специальную операцию на Украине. Ранее артист утверждал, что у него даже «язык не поворачивается» назвать Юлию Чичерину девушкой.
Панин еще в 2020 году переехал из России в Испанию, где купил квартиру в курортном городке Торревьеха. После начала спецоперации актер заявил, что «не хочет иметь ничего общего с россиянами», однако позднее признался, что хотел бы и дальше жить в Европе, но при этом зарабатывать в России.