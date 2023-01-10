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1 час назад

Панин жестко высказался о Чичериной после ее поздравления военных

Алиса Селезнёва

Живущий в Испании актер Алексей Панин усомнился в том, что поздравившая российских военнослужащих с Новым годом певица Юлия Чичерина здорова. Об этом пишет «СтарХит».

31 декабря Юлия Чичерина, которая активно помогает жителям Донбасса, поздравила с Новым годом российских военнослужащих, отметив, что пришло время выбирать, кем быть — бессмертными героями или бесславными предателями.

Однако актеру Алексею Панину не понравилась мимика певицы и то, как именно она жестикулировала.

«Кошмар. Она нездорова — и это не оскорбление. Это данность», — заявил он.

При этом Панин уже не первый раз выражает свое недовольство позицией Чичериной, поддержавшей российскую специальную операцию на Украине. Ранее артист утверждал, что у него даже «язык не поворачивается» назвать Юлию Чичерину девушкой.

Алексей Панин рассказал о тяготах жизни в Испании

Панин еще в 2020 году переехал из России в Испанию, где купил квартиру в курортном городке Торревьеха. После начала спецоперации актер заявил, что «не хочет иметь ничего общего с россиянами», однако позднее признался, что хотел бы и дальше жить в Европе, но при этом зарабатывать в России.

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