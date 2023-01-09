Принц Гарри назвал своего настоящего отца

Принц Гарри опроверг в своих мемуарах слухи, согласно которым его настоящим отцом был не будущий король Карл III, а любовник принцессы Дианы, майор Джеймс Хьюитт. Об этом сообщает издание The Independent.

По словам Гарри, он не может быть сыном Хьюитта, поскольку тот познакомился с Дианой уже после его рождения. Истинным поводом для сплетен принц назвал «рыжие волосы Хьюитта» и «садизм». Чарльз, по его утверждению, знал о слухах и даже шутил, что не уверен, правда ли он его отец.

«Читателям таблоидов нравилась идея, что младший сын принца Чарльза в действительности ему вовсе не сын, — пишет Гарри в книге. — По какой-то причине эта "шутка" им никогда не надоедала».

Дело дошло до того, что репортеры пытались украсть пробы его ДНК и самостоятельно проверить его родство с королевской семьей.

Майор Джеймс Хьюитт, служивший в Дворцовой кавалерии, познакомился с Дианой на вечеринке в 1986 году, когда принцу Гарри было три года. Вскоре Хьюитт стал давать принцессе уроки верховой езды. Спустя несколько месяцев британская пресса сообщила об их романе. В 1995 году Диана подтвердила, что изменяла Чарльзу с Хьюиттом.