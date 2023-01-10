Высоцкая возмутилась из-за слухов о своей смерти в Париже

"Восхитительно гадкие люди! Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь? Не собиралась никак реагировать, не хочется даже упоминать таких "журналистов", или кто они там. Мне абсолютно все равно, что про меня пишут или думают, мне есть чем заняться. Но от таких новостей плохо близким людям, которых подобные сообщения ранят", - заявила Высоцкая.