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1 час назад

Юлия Высоцкая возмутилась из-за слухов о своей смерти в Париже

Газета.Ruиещё 2

Актриса Юлия Высоцкая вышла на связь в социальных сетях после слухов о смерти в Париже.

Высоцкая возмутилась из-за слухов о своей смерти в Париже
Фото: juliavysotskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)juliavysotskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Высоцкая опровергла информацию о своей кончине, уверив, что с ней и ее мужем Андреем Кончаловским все в порядке. Более того, артистку возмутили подобные слухи.

"Восхитительно гадкие люди! Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь? Не собиралась никак реагировать, не хочется даже упоминать таких "журналистов", или кто они там. Мне абсолютно все равно, что про меня пишут или думают, мне есть чем заняться. Но от таких новостей плохо близким людям, которых подобные сообщения ранят", - заявила Высоцкая.

Актриса поблагодарила всех, кто переживал за ее состояние и пожелала здоровья поклонникам. Ранее Высоцкая возмутилась нежеланию зрителей появляться в кадре на съемках ее кулинарного шоу.

Шоу-бизнес,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,
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