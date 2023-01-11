Как мемуары принца Гарри вызвали скандал в Британии и за ее пределами

Скандальные мемуары принца Гарри уже можно купить во всех книжных магазинах Великобритании. Монаршая семья, правда, наотрез отказывается от комментариев, считая это ниже собственного достоинства. Понять их можно — из того, что известно, в книге немало информации крайне сомнительного характера, которая бьет по репутации британской короны.

Фото: ТАСС ТАСС

Первые часы со старта продаж. Кассиры не успевают подсчитывать прибыль: сегодня книгу отдают за полцены, всего 14 фунтов, что чуть больше тысячи рублей. Мрачный черный стенд с мемуарами принца Гарри — как яркое пятно в книжном магазине, и как предисловие перед чтением: откровения пронизаны болью и страданием. За этим и пришли фанаты младшего сына принцессы Дианы.

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«Я хочу купить эту книгу, чтобы при случае, когда в телепередачах или на радио начнут говорить о Гарри, у меня была возможность написать или позвонить им и сказать: вы лжете, вы все неверно истолковали, откройте книгу и прочтите правду, а не дурачьте публику», — говорит покупательница Сара Накана.

Обложка с фотографией Гарри на белом фоне дает шанс на финал со счастливым концом. В него искренне верит и сам герцог Сассекский, который в преддверии продаж охотно общался с журналистами.

«Получить прощение возможно на все 100 процентов. Я бы хотел восстановить связь с отцом и братом», — сказал он в интервью.

Название книги — «Запасной». Так о сыне сказал отец Чарльз, ныне король Карл III. Уильям — наследник, а Гарри — запасной.

О погибшей матери принцев в книге много подробностей, например, что Гарри чувствовал вину, не рассказав ей о любовнице отца Камилле, или о том, как его и брата дворец отговаривал от желания возобновить расследование автокатастрофы.

«Я не хочу, чтобы история повторялась, я не хочу быть отцом-одиночкой, и уж точно я не хочу, чтобы мои дети росли без отца или матери», — заявил герцог Сассекский.

Сам дворец скандальные откровения не комментирует, но, судя по всему, делает это через прессу. Британским таблоидам будто дали команду «фас» и вот заголовки: «Беспощадный Гарри уничтожает семью», «Предательство за миллионы долларов», «Яд для Букингемского дворца». Впрочем такое общение через СМИ, по словам принца, обычное для королевской семьи дело.

«Я бы назвал это "лечь в постель с дьяволом", когда некоторые члены нашей семьи, чтобы отмыть репутацию, выстраивают отношения с таблоидами», — отметил Гарри.

Четыреста пятнадцать страниц воспоминаний буквально вскрывают тот самый королевский шкаф со скелетом. Многое, что держалось в тайне, вышло наружу. О том, что стал мужчиной в 17 лет и этот, цитата, «унизительный опыт» приобрел со взрослой женщиной в поле за пабом. В этом же возрасте — впервые попробовал наркотики. О Уильяме он скажет так: «заклятый враг», «любимый брат». Отношения между ними были сложными, но связь все же крепкой. Правда, ее раз за разом пытались разорвать дворцовые интриганы.

«Он слышал это прямо с детства: "У нас есть наследник, и у нас есть запасной". И каково ребенку расти с этим. Плюс, это не было сказано лишь раз, и это обрушивалось на него снова и снова», — комментирует мемуары принца корреспондент AP Гиллель Итали.

Работая над мемуарами, Гарри, вероятно, понимал, что на него обрушится не только критика, но и гнев. Глава про военную службу вызвала международный резонанс. Принц дважды был командирован в Афганистан вторым пилотом-стрелком. В книге он пишет прямо: убил 25 бойцов движения «Талибан»*. Считал их не людьми, а, цитата, «шахматными фигурами, которые убрал с доски». Британские ветераны Афганистана пристыдили принца за его слова, заявив, что тем самым он нарушил неписаное правило солдата королевской армии. Отреагировали и те, кто сейчас у власти в Кабуле. Слова одного из командиров движения цитирует Daily Mail.

«Он болтливый неудачник, который пытается привлечь внимание и боится идти в зону боевых действий. Мы вошли в историю, изгнав его и его армию с нашей родины, и он должен быть очень зол из-за этого. Мы здесь правим, а он сбежал во дворец своей бабушки. Если ты настоящий мужчина, приезжай в Афганистан еще раз», — заявил неназваный представитель движения.

С Елизаветой II принц не успел как подобает попрощаться. Как он сам утверждает, ему не нашлось места в самолете, который летел к месту похорон. Вся траурная процессия вызывала у принца негодование.

«Вся семья была в замешательстве. А потом нам стали раздавать инструкции, как себя вести по протоколу, и я подумал, мы ведь здесь, чтобы оплакать потерю бабушки, неужели мы не можем просто собраться как семья?», — рассказал он.

Слово «семья» еще не раз всплывет и в книге, и в интервью журналистам. Словно перед зрителями не взрослый человек, а тот самый обиженный и обделенный заботой ребенок, бунтарь, который бросил вызов целой монархии взамен на любовь.

«Сейчас я сижу здесь перед вами и прошу о семье. Не как о ячейке общества. Обычной семье. Возможно, им тяжело отделять одно от другого. Но то что я пережил за последний год и то что я видел... Все это меня отдалило», — сказал Гарри.

То пламя, которое накрыло Букингемский дворец от взрывного чтива, потушат не быстро. Но ребенка, который в очередной раз нашкодил, уже наказали — принца Гарри вычеркнули из списка приглашенных на церемонию коронации Карла III, которая состоится 6 мая.