Певица Слава вспомнила, как "рыдала" из-за одной строчки песни Дениса Клявера

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что снимает клип на «самую трогательную песню на свете». По словам исполнительницы, текст для нее написал коллега Денис Клявер .

«Снимаем видео на мою новую песню. Я вся рыдаю опять, это просто невозможно. Это будет самая трогательная песня на свете», — отметила Слава.

Она поблагодарила Клявера за трек и назвала его «хорошим и талантливым» человеком. По словам звезды, она знала, что подобный текст сможет написать только ее коллега по сцене. Слава призналась, что однажды начала рыдать на гастролях всего из-за одной строчки песни Клявера.