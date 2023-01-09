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53 минуты назад

Певица Слава вспомнила, как "рыдала" из-за одной строчки песни Дениса Клявера

Газета.Ru

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что снимает клип на «самую трогательную песню на свете». По словам исполнительницы, текст для нее написал коллега Денис Клявер.

Певица Слава вспомнила, как "рыдала" из-за одной строчки песни Дениса Клявера
Фото: ТАССТАСС

«Снимаем видео на мою новую песню. Я вся рыдаю опять, это просто невозможно. Это будет самая трогательная песня на свете», — отметила Слава.

Она поблагодарила Клявера за трек и назвала его «хорошим и талантливым» человеком. По словам звезды, она знала, что подобный текст сможет написать только ее коллега по сцене. Слава призналась, что однажды начала рыдать на гастролях всего из-за одной строчки песни Клявера.

Шоу-бизнес,Денис Клявер,
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