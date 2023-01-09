Сестра Градского отказалась судиться с наследниками артиста из-за квартиры

Я отказываюсь судиться с наследниками брата. <...> С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже более 20 лет, поэтому суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным — по времени, деньгам, нервам. <...> Я обеспечена, живу хорошо и с амбициями у меня всё в порядке. А то, что моя недвижимость досталась другим людям, пусть останется на их совести, — сказала Градская.