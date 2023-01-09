Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Смольянинову сходить к психиатру

Пригожин посоветовал артисту сходить к психиатру. «Психиатру надо его показать. Все люди, которые воинствующие, которые пытаются высказываться агрессивно в адрес собственной страны, будучи гражданином, являются абсолютно нездоровыми людьми», — сказал продюсер.

По словам продюсера, заявления Смольянинова в тяжелый для страны период несовместимы с человеколюбием. «Кто ты? Кем тебя родили, кем родители создали? Я вообще не понимаю, как можно дружить в пользу какого-либо другого государства. У меня вообще не стыкуется в моей голове», — констатировал Пригожин.