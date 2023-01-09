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23 минуты назад

Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Смольянинову сходить к психиатру

Газета.Ruиещё 1

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru прокомментировал желание звезды «9 роты» Артура Смольянинова оставить от России «радиоактивный пепел».

Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Смольянинову сходить к психиатру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пригожин посоветовал артисту сходить к психиатру. «Психиатру надо его показать. Все люди, которые воинствующие, которые пытаются высказываться агрессивно в адрес собственной страны, будучи гражданином, являются абсолютно нездоровыми людьми», — сказал продюсер.

По словам продюсера, заявления Смольянинова в тяжелый для страны период несовместимы с человеколюбием. «Кто ты? Кем тебя родили, кем родители создали? Я вообще не понимаю, как можно дружить в пользу какого-либо другого государства. У меня вообще не стыкуется в моей голове», — констатировал Пригожин.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Артур Смольянинов,
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