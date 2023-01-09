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16 минут назад

Ольга Орлова призналась, что набрала 15 килограммов из-за беременности

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Орлова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что набрала 15 килограммов после того, как забеременела.

Ольга Орлова рассказала о набранном из-за беременности весе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день я набрала 15 кг, ноги отекают очень сильно. По лицу уже тоже видно. ПДР в феврале, думаю, еще килограммов 8 наберу. Но пусть для вас это будет обман», — отметила Орлова.

В сети Орлова постоянно сталкивается с комментаторами, которые называют ее положение фейковым и подозревают в том, что артистка воспользовалась услугами суррогатного материнства. В этот раз телеведущая прокомментировала слова фанатов о том, что беременность якобы никак не отражается на ее фигуре. Орлова убеждена, что столь сильную перемену в весе не заметить невозможно.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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