Ольга Орлова рассказала о набранном из-за беременности весе

Певица и телеведущая Ольга Орлова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что набрала 15 килограммов после того, как забеременела.

«На сегодняшний день я набрала 15 кг, ноги отекают очень сильно. По лицу уже тоже видно. ПДР в феврале, думаю, еще килограммов 8 наберу. Но пусть для вас это будет обман», — отметила Орлова.

В сети Орлова постоянно сталкивается с комментаторами, которые называют ее положение фейковым и подозревают в том, что артистка воспользовалась услугами суррогатного материнства. В этот раз телеведущая прокомментировала слова фанатов о том, что беременность якобы никак не отражается на ее фигуре. Орлова убеждена, что столь сильную перемену в весе не заметить невозможно.