Вдова Пьера Нарцисса потратит 50 тысяч рублей на ЭКО

«Она очень хотела бы мальчика. Она уверена, что таким образом Пьер Нарцисс как бы переродится в сыне. Лера сказала, что хотела бы сделать меня крестным отцом своего сына или дочери, если родится девочка. Я, конечно, согласился, потому что после смерти Пьера я дал клятву, что никогда не брошу эту семью и в любой ситуации буду рядом», - рассказал Дворцов.