Вдова Пьера Нарцисса потратит 50 тысяч рублей на ЭКО

Бывшая жена покойного Пьера Нарцисса Валерия Калачева потратит на процедуру ЭКО порядка 50 тыс. рублей, рассказал директор певца Сергей Дворцов. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По его словам, отцом ребенка станет сын Нарцисса 26-летний Андре, который живет в Камеруне. Молодой человек уже сдал биоматериал и уже на днях должен произойти процесс подсадки эмбрионов, к которому Валерия уже вовсю готовится. Как уточнил Дворцов, процедура обойдется примерно в 50 тысяч рублей.
«Процесс подсадки — это не так дорого. Примерно от 50 тысяч рублей обойдется, я думаю. Может, и меньше выйдет», - уточнил директор покойного певца.
По его прогнозам, ребенок появится на свет в середине-конце сентября. Сама Валерия хотела бы, чтобы родился мальчик.
«Она очень хотела бы мальчика. Она уверена, что таким образом Пьер Нарцисс как бы переродится в сыне. Лера сказала, что хотела бы сделать меня крестным отцом своего сына или дочери, если родится девочка. Я, конечно, согласился, потому что после смерти Пьера я дал клятву, что никогда не брошу эту семью и в любой ситуации буду рядом», - рассказал Дворцов.
Ранее Калачева удивила публику желанием родить ребенка от покойного певца. Правда биологическим отцом станет его внебрачный сын. По мнению Калачевой, таким образом Пьер Нарцисс переродится.