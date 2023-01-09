Сын Алибасова собрался устроить праздник на похоронах отца

Алибасов-младший отметил, что достаточно глубоко разбирается во вкусах отца. Он пообещал, сделать «на всю страну праздник», когда его отца не станет.

Также Алибасов-младший опроверг слухи о тяжелом состоянии отца. Он отметил, что с продюсером все хорошо. Более того, сын музыканта выразил надежду, что отец проживет еще долго, а похороны будут организовывать правнуки.