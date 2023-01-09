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20 минут назад

Сын Бари Алибасова заявил, что устроит праздник на похоронах отца

Газета.Ru

Сын продюсера Бари Алибасова Бари рассказал в беседе с mk.ru, какие похороны хочет его отец.

Сын Алибасова собрался устроить праздник на похоронах отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алибасов-младший отметил, что достаточно глубоко разбирается во вкусах отца. Он пообещал, сделать «на всю страну праздник», когда его отца не станет.

«Чтобы папе понравилось», — объяснил сын продюсера.

Также Алибасов-младший опроверг слухи о тяжелом состоянии отца. Он отметил, что с продюсером все хорошо. Более того, сын музыканта выразил надежду, что отец проживет еще долго, а похороны будут организовывать правнуки.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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