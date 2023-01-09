Суд о запрете песни Oxxxymiron "Ойда" отложен

Предварительное заседание по иску прокурора о запрете песни «Ойда» рэпера Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом) отложено, сообщает РИА Новости со ссылкой на Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

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Перенос связан с ходатайством стороны об отложении судебного разбирательства административного дела в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, уточняется в карточке дела.

Слушания назначены на 7 февраля, уточняется в карточке.

Ответчиками по административному делу выступают ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» и сам Мирон Федоров, выступающий под именем Oxxxymiron. Эксперты пришли к выводу, что автор песни «Ойда» обосновывает важность и необходимость «пересборки дома» (страны) и позитивно оценивает последствия разделения территории России, призывая к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ.

11 января будет также рассмотрено дело о привлечении Oxxxymiron к административной ответственности за публичные призывы к сепаратизму в клипе на песню.