В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
9 января

Суд о запрете песни Oxxxymiron "Ойда" отложен

Газета.Ru

Предварительное заседание по иску прокурора о запрете песни «Ойда» рэпера Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом) отложено, сообщает РИА Новости со ссылкой на Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Суд о запрете песни Oxxxymiron "Ойда" отложен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перенос связан с ходатайством стороны об отложении судебного разбирательства административного дела в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, уточняется в карточке дела.

Слушания назначены на 7 февраля, уточняется в карточке.

Ответчиками по административному делу выступают ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» и сам Мирон Федоров, выступающий под именем Oxxxymiron. Эксперты пришли к выводу, что автор песни «Ойда» обосновывает важность и необходимость «пересборки дома» (страны) и позитивно оценивает последствия разделения территории России, призывая к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ.

11 января будет также рассмотрено дело о привлечении Oxxxymiron к административной ответственности за публичные призывы к сепаратизму в клипе на песню.

В декабре артист был оштрафован на 45 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ.

Шоу-бизнес,Мирон Федоров,Верховный суд,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители