Подавшая на Тодоренко в суд писательница допустила сотрудничество с ведущей

Писательница Дарина Мишина сообщила в беседе с изданием «СтарХит», что не исключает дальнейшего сотрудничества с Региной Тодоренко.
Мишина назвала себя «неконфликтным» и «незлопамятным» человеком. Однако писательница не уверена в том, что Тодоренко захочет с ней работать. Она уточнила, что только может отвечать на «нападки» в свою сторону, но не провоцировать их.
«И если эта ситуация устаканится и Регина захочет общаться, я вполне к этому расположена. Но что-то мне подсказывает, что с ее стороны не будет такого предложения», — объяснила Мишина.
Ранее Тодоренко обратилась в суд с требованием взыскать с Мишиной 8 млн рублей. Писательница подала встречный иск с целью взыскать с телеведущей выплату вознаграждения по договору авторского заказа.