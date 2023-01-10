Принц Гарри слил переписку Кейт Миддлтон и Меган Маркл, из-за которой последняя "рыдала на полу"

Накануне свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл "рыдала на полу" из-за сообщений Кейт Миддлтон. Об этом герцог Сассекский рассказал в своих мемуарах, пишет Mirror. В слитой переписке шла речь о платье, в котором дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, должна была прийти на свадьбу своего дяди, принца Гарри. За четыре дня до церемонии Кейт Миддлтон написала Меган Маркл о том, что платье велико Шарлотте, и та плакала, когда примеряла его дома. Герцогиня Сассекская ответила спустя сутки, поскольку была занята свадебными хлопотами и разборками с отцом, который за деньги снялся для папарацци. Она попросила невестку обратиться к портному Аджаю, находившемуся на тот момент в Кенсингтонском дворце, на что та ответила односложно, заявив, что решит вопрос со своим дизайнером. После этого инцидента принц Гарри застал будущую жену "рыдающей на полу". Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что принц Гарри первым из королевской семьи публично осудил своего дядю Эндрю.