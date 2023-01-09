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24 минуты назад

Названы молодые артисты с высокими шансами раскрыться в 2023 году

Lenta.ru

Музыкальные критики и продюсеры Павел Рудченко и Евгений Бабичев назвали имена молодых артистов, обладающих высокими шансами раскрыться в 2023 году. Об этом они сообщили в беседе с News.ru.

Названы молодые артисты с высокими шансами раскрыться в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Рудченко, певцы Ваня Дмитриенко и Хабиб смогут выйти в этом году на новый уровень. Критик отметил, что не может назвать имена молодых артисток с высокими шансами раскрыться в 2023-м, так как большинство из них являются блогерами.

«По большому счету, они певицами не являются, просто яркие интернет-звездочки, но никак не артисты», — заявил Рудченко.

Евгений Бабичев отметил музыкальную группу «Моя Мишель», которая на протяжении нескольких лет работала с Игорем Матвиенко.

«В этом году вышел альбом, новые песни, группа на слуху, постоянно выходят видеоролики. Хочется, чтобы они полноценно вышли из тени и встали в один ряд с самыми популярными и востребованными коллективами», — сообщил продюсер.

Среди молодых артистов критик также выделил исполнителя Кирилла Ермакова, более известного под псевдонимом LYRIQ, сравнив его вокальные данные с вокальными данными Джастина Тимберлейка.

Ранее концертные организаторы рассказали о потере 30 процентов российских артистов, которые могут собирать стадионы, за 2022 год.

Шоу-бизнес,Игорь Матвиенко,Джастин Тимберлейк,
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