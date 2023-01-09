"МК": у Михалкова подтвердили коронавирус

У режиссера Никиты Михалкова обнаружили коронавирус. Об этом сообщает mk.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, изначально Михалкову диагностировали грипп, однако ПЦР-тест показал положительный результат. Отмечается, что у режиссера пониженная сатурация — 94 при норме от 97. Также у артиста наблюдается учащенное дыхание и температура 37,1.

6 января стало известно, что Михалков попал в больницу. Артиста госпитализировали из-за тяжелого состояния. Позже режиссера перевели в реанимацию 52-й больницы, где лечили певицу МакSим.