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13 минут назад

"МК": у Михалкова подтвердили коронавирус

Газета.Ru

У режиссера Никиты Михалкова обнаружили коронавирус. Об этом сообщает mk.ru.

"МК": у Михалкова подтвердили коронавирус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, изначально Михалкову диагностировали грипп, однако ПЦР-тест показал положительный результат. Отмечается, что у режиссера пониженная сатурация — 94 при норме от 97. Также у артиста наблюдается учащенное дыхание и температура 37,1.

6 января стало известно, что Михалков попал в больницу. Артиста госпитализировали из-за тяжелого состояния. Позже режиссера перевели в реанимацию 52-й больницы, где лечили певицу МакSим.

В тот же день актриса Яна Поплавская рассказала о «тяжелом состоянии» Михалкова.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Никита Михалков,
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