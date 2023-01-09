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34 минуты назад

Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие при восхождении на гору

Газета.Ru

Телеведущая и блогерша Виктория Боня пожаловалась на ухудшение здоровья в социальных сетях.

Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие при восхождении на гору
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боня рассказала, что ей стало плохо при восхождении на гору Охос дель Саладо в Чили. Ведущая объяснила, что испытывает тяжелое состояние, а также у нее болит голова.

«Плохо, тяжело, но зато вот такая красота окружает. И каждый раз, когда вот так голова болит, когда плохо, думаешь, все, больше не пойду в горы, это не мое, наверное», — поделилась блогерша.

Она отметила, что намерена продолжить восхождение, но будет следить за своим самочувствием.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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