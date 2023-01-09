Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие при восхождении на гору

Телеведущая и блогерша Виктория Боня пожаловалась на ухудшение здоровья в социальных сетях.
Боня рассказала, что ей стало плохо при восхождении на гору Охос дель Саладо в Чили. Ведущая объяснила, что испытывает тяжелое состояние, а также у нее болит голова.
«Плохо, тяжело, но зато вот такая красота окружает. И каждый раз, когда вот так голова болит, когда плохо, думаешь, все, больше не пойду в горы, это не мое, наверное», — поделилась блогерша.
Она отметила, что намерена продолжить восхождение, но будет следить за своим самочувствием.