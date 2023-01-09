Критик Рудченко предсказал, что ждет 17-летнего Ваню Дмитриенко на эстраде

По мнению, Дмитриенко, как и Хабиб, пока не раскрылся до конца. «Он молодой перспективный парень, который дружит с интонацией, есть вокальные данные, и в принципе яркий, харизматичный, веселый. В силу возраста он еще может очень интересно раскрыться в каком-нибудь проекте», — сказал он.