Критик Рудченко предсказал, что ждет 17-летнего Ваню Дмитриенко на эстраде

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с News.ru предсказал, что ждет на эстраде 17-летнего исполнителя Ваню Дмитриенко.
По мнению, Дмитриенко, как и Хабиб, пока не раскрылся до конца. «Он молодой перспективный парень, который дружит с интонацией, есть вокальные данные, и в принципе яркий, харизматичный, веселый. В силу возраста он еще может очень интересно раскрыться в каком-нибудь проекте», — сказал он.
Эксперт затруднился сказать, кто из молодых певиц преуспеет на сцене.
«Из молодых девушек сказать сложно, потому что там представлены в основном блогеры. По большому счету они певицами не являются, просто яркие интернет-звездочки, но никак не артисты», — заключил Рудченко.
Ваня Дмитриенко стал известен в 2020 году после вирусного успеха в TikTok его песни «Венера-Юпитер».