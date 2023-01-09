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1 час назад

Критик Рудченко предсказал, что ждет 17-летнего Ваню Дмитриенко на эстраде

Газета.Ru

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с News.ru предсказал, что ждет на эстраде 17-летнего исполнителя Ваню Дмитриенко.

Критик Рудченко предсказал, что ждет 17-летнего Ваню Дмитриенко на эстраде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению, Дмитриенко, как и Хабиб, пока не раскрылся до конца. «Он молодой перспективный парень, который дружит с интонацией, есть вокальные данные, и в принципе яркий, харизматичный, веселый. В силу возраста он еще может очень интересно раскрыться в каком-нибудь проекте», — сказал он.

Эксперт затруднился сказать, кто из молодых певиц преуспеет на сцене.

«Из молодых девушек сказать сложно, потому что там представлены в основном блогеры. По большому счету они певицами не являются, просто яркие интернет-звездочки, но никак не артисты», — заключил Рудченко.

Ваня Дмитриенко стал известен в 2020 году после вирусного успеха в TikTok его песни «Венера-Юпитер».

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