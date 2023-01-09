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20 минут назад

СМИ: Смольянинов порвал повестку для прохождения службы в ВСУ

Алиса Селезнёва

Выразивший готовность воевать на стороне Украины актер Артур Смольянинов, известный по фильму «9 рота», отказался принимать повестку для прохождения службы в ВСУ. Об этом пишет РИА ФАН.

Смольянинов порвал повестку для прохождения службы в ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Ранее артист заявил, что готов воевать на стороне Киева. Также Смольянинов признался, что ему все равно, даже если от России останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

При этом, по данным Telegram-каналов, которые приводит «Федеральное агентство новостей», рижские активисты движения Stand with Ukraine попытались вручить актеру повестку для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины.

После непродолжительной беседы Смольянинов порвал повестку и ушел в неизвестном направлении.

Режиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров ранее прокомментировал заявление Артура Смольянинова о поддержке Украины. Он отметил, что на слова артиста не стоит обращать внимания, так как тот «не имеет в российской культуре никакого значения».

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова и призвал незамедлительное аннулировать контракты актера по госзаказам.

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