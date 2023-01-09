Смольянинов порвал повестку для прохождения службы в ВСУ

Выразивший готовность воевать на стороне Украины актер Артур Смольянинов, известный по фильму «9 рота», отказался принимать повестку для прохождения службы в ВСУ. Об этом пишет РИА ФАН.
Ранее артист заявил, что готов воевать на стороне Киева. Также Смольянинов признался, что ему все равно, даже если от России останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».
При этом, по данным Telegram-каналов, которые приводит «Федеральное агентство новостей», рижские активисты движения Stand with Ukraine попытались вручить актеру повестку для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины.
После непродолжительной беседы Смольянинов порвал повестку и ушел в неизвестном направлении.
Режиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров ранее прокомментировал заявление Артура Смольянинова о поддержке Украины. Он отметил, что на слова артиста не стоит обращать внимания, так как тот «не имеет в российской культуре никакого значения».
В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова и призвал незамедлительное аннулировать контракты актера по госзаказам.