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24 минуты назад

Барецкий заявил, что нашел «потерянного» брата Харламова

Никита Бородкин

Шоумен Стас Барецкий заявил, что нашел потерянного брата комика Гарика Харламова. Как сообщает «Пятый канал», предполагаемый родственник юмориста недавно попросил его помочь воссоединиться с членом семьи.

Стас Барецкий заявил, что нашел потерянного брата Гарика Харламова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артиста, мужчина по имени Василий работает в Саратовской администрации в сфере культуры. С Барецким он познакомился на фоне общих интересов и сейчас пишет для него песни.

«Брат» якобы удивительно похож на известного комика, обладает схожей мимикой и даже близким по звучанию голосом.

Отметим, что по официальным данным у Харламова нет родных братьев — у есть лишь сестры-близнецы Екатерина и Алина, а также двоюродный брат Иван Овсянников. Родители юмориста развелись, когда он был подростком.

Шоу-бизнес,Стас Барецкий,Гарик Харламов,
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