Стас Барецкий заявил, что нашел потерянного брата Гарика Харламова

Актер и музыкант Стас Барецкий в беседе с «Пятым каналом» заявил, что нашел потерянного брата юмориста Гарика Харламова.

Предполагаемый родственник комика обратился к Барецкому за помощью, чтобы найти «родного брата Гарика Харламова».

Барецкий рассказал, что мужчина по имени Василий работает в Саратовской администрации в сфере культуры. Также шоумен сообщил, что «брат» Харламова написал для него несколько песен.