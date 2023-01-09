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47 минут назад

Стас Барецкий заявил, что нашел потерянного брата Гарика Харламова

Газета.Ru

Актер и музыкант Стас Барецкий в беседе с «Пятым каналом» заявил, что нашел потерянного брата юмориста Гарика Харламова.

Стас Барецкий заявил, что нашел потерянного брата Гарика Харламова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предполагаемый родственник комика обратился к Барецкому за помощью, чтобы найти «родного брата Гарика Харламова».

Барецкий рассказал, что мужчина по имени Василий работает в Саратовской администрации в сфере культуры. Также шоумен сообщил, что «брат» Харламова написал для него несколько песен.

Согласно официальным сведениям, у Гарика Харламова нет родных братьев. Родители юмориста развелись, когда он был подростком, у него есть сестры-близнецы Екатерина и Алина.

Шоу-бизнес,Стас Барецкий,Гарик Харламов,
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