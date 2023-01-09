Певица Мария Максакова в эфире YouTube-шоу "И грянул Грэм" раскритиковала Полину Гагарину за исполнение песни Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон".
Гагарина выступила с песней Пугачевой на новогоднем "Голубом огоньке".
"Полина Гагарина решила переныть песню Аллы Пугачевой, в ее случае "Любовь, похожая на стон". Это как если бы в оркестре красивую арфу заменили стиральной доской", - заявила Максакова.
Также исполнительница предположила, что песня Примадонны была выбрана для выступления специально.
"Ощущалось желание, что они пытались доказать Пугачевой, что они без нее на что-то способны", - поделилась она.