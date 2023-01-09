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48 минут назад

Максакова сравнила Гагарину со стиральной доской после исполнения песни Пугачевой

Газета.Ru

Певица Мария Максакова в эфире YouTube-шоу "И грянул Грэм" раскритиковала Полину Гагарину за исполнение песни Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон".

Гагарина выступила с песней Пугачевой на новогоднем "Голубом огоньке".

"Полина Гагарина решила переныть песню Аллы Пугачевой, в ее случае "Любовь, похожая на стон". Это как если бы в оркестре красивую арфу заменили стиральной доской", - заявила Максакова.

Также исполнительница предположила, что песня Примадонны была выбрана для выступления специально.

Автор песен Полины Гагариной отказался сотрудничать с певицей

"Ощущалось желание, что они пытались доказать Пугачевой, что они без нее на что-то способны", - поделилась она.

Шоу-бизнес,Видео,Мария Максакова-Игенбергс,Полина Гагарина,Алла Пугачева,
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