Принц Гарри рассказал о тяжелых переживаниях после смерти принцессы Дианы

Принц Гарри признался, что в течение десяти лет надеялся на возвращение своей матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе. В детстве он думал, что она решила на время исчезнуть, чтобы потом вернуться домой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Гарри телеканалу CBS.
Принц рассказал, что смог принять реальность только в двадцать лет, когда ознакомился с материалами следствия, включая фотографии с места происшествия. Еще спустя три года повторил последний путь матери по улицам Парижа.
«Долгое время я отказывался принять, что ее нет», — поделился Гарри.
Он рассказал, что с одной стороны принцесса Диана никогда бы не бросила своих детей, но с другой стороны, может, она просто устала от внимания и решила на время исчезнуть. Принц надеялся, что когда-нибудь она позвонит или вернется домой.
Гарри отметил, что подобные мысли были и у его брата, наследного принца Уильяма. Они оба какое-то время обсуждали возможность возобновления расследования, так как находили в версии о нетрезвом водителе множество несостыковок. Но сейчас ни Гарри, ни Уильям уже не стремятся узнать всю правду.
«Нужно ли мне знать больше, чем я уже знаю? Нет. Я не думаю, что это многое изменит», — отметил принц.
Он пояснил, что преодолеть травму ему помогла служба в Афганистане и психоделические наркотические средства. Гарри подчеркнул, что ни в коем случае не советует их к употреблению.