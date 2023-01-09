Принц Гарри рассказал о тяжелых переживаниях после смерти принцессы Дианы

Принц Гарри признался, что в течение десяти лет надеялся на возвращение своей матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе. В детстве он думал, что она решила на время исчезнуть, чтобы потом вернуться домой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Гарри телеканалу CBS.

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Принц рассказал, что смог принять реальность только в двадцать лет, когда ознакомился с материалами следствия, включая фотографии с места происшествия. Еще спустя три года повторил последний путь матери по улицам Парижа.

«Долгое время я отказывался принять, что ее нет», — поделился Гарри.

Он рассказал, что с одной стороны принцесса Диана никогда бы не бросила своих детей, но с другой стороны, может, она просто устала от внимания и решила на время исчезнуть. Принц надеялся, что когда-нибудь она позвонит или вернется домой.

Гарри отметил, что подобные мысли были и у его брата, наследного принца Уильяма. Они оба какое-то время обсуждали возможность возобновления расследования, так как находили в версии о нетрезвом водителе множество несостыковок. Но сейчас ни Гарри, ни Уильям уже не стремятся узнать всю правду.

«Нужно ли мне знать больше, чем я уже знаю? Нет. Я не думаю, что это многое изменит», — отметил принц.