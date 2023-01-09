В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Невестка Валерии вынуждена отвечать на критику хейтеров за необычный разрез глаз

runews24.ru

Лиана вынуждена объяснять подписчикам, что она сама выбирает, какие фотографии ей публиковать. Хейтеры уверены, что Шульгина должна быть скромной в социальных сетях, потому что у нее есть маленький ребенок. Однако Лиана отвечает на нападки недоброжелателей.

Невестка Валерии рассказала о критике хейтеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люблю пробовать новое, а фото раскрывают другую часть меня - женственную, чувственную, моментами уязвимую», - написала 24-летняя невестка Валерии.

Также некоторых подписчиков не устроил разрез глаз блогера. Девушка не стала резко отвечать на критику хейтеров и объяснила, что внешность не выбирают. Лиана отметила, что никаких пластических операций на глаза она не делала. Необычный разрез глаз и высокие скулы связаны с ее происхождением: девушка родилась в Бурятии.

Лиана вышла замуж за сына Валерии в 2020 году. В скором времени молодежены рассказали о беременности девушки. В 2021 году у возлюбленных родилась дочь Селин.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители