Невестка Валерии рассказала о критике хейтеров

Лиана вынуждена объяснять подписчикам, что она сама выбирает, какие фотографии ей публиковать. Хейтеры уверены, что Шульгина должна быть скромной в социальных сетях, потому что у нее есть маленький ребенок. Однако Лиана отвечает на нападки недоброжелателей.

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«Люблю пробовать новое, а фото раскрывают другую часть меня - женственную, чувственную, моментами уязвимую», - написала 24-летняя невестка Валерии.

Также некоторых подписчиков не устроил разрез глаз блогера. Девушка не стала резко отвечать на критику хейтеров и объяснила, что внешность не выбирают. Лиана отметила, что никаких пластических операций на глаза она не делала. Необычный разрез глаз и высокие скулы связаны с ее происхождением: девушка родилась в Бурятии.