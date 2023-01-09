Лолита призналась в наличии второго гражданства

Известная российская певица Лолита Милявская дала комментарий относительно своего попадания в антироссийский санкционный список Киева, в котором она значится якобы как гражданка Украины.

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На своей странице в одной из социальных сетей исполнительница призналась, что у нее есть не только паспорт гражданки Российской Федерации. Милявская также рассказала о наличии у нее израильского гражданства.

Лолита заметила, что его ей выдали по месту захоронения отца, которого выгнали с Украины в Израиль в середине 1970-х. Украинского гражданства у артистки нет и она удивилась тому, что киевские власти решили приписать ей его, пишет портал 7Дней.