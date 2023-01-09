Актер Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз. Об этом сообщил в социальных сетях зять звезды актер Георгий Батариели.

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Дочь Охлобыстина Евдокия родила дочь. Девочку назвали Евой. Актер пока не прокомментировал появление на свет внучки.

Пара поженилась осенью 2021 года в Москве. В августе 2022 года стало известно, что дочь артиста ждет ребенка.