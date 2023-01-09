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31 минуту назад

Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз

Газета.Ruиещё 2

Актер Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз. Об этом сообщил в социальных сетях зять звезды актер Георгий Батариели.

Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дочь Охлобыстина Евдокия родила дочь. Девочку назвали Евой. Актер пока не прокомментировал появление на свет внучки.

Пара поженилась осенью 2021 года в Москве. В августе 2022 года стало известно, что дочь артиста ждет ребенка.

Ранее Охлобыстин сообщил о рождения внука Антония. Мальчик появился на свет в союзе дочери актера Анфисы и ее возлюбленного Дмитрия. Звезда «Интернов» отметил, что внук родился в «бесконечно важном и бесконечно сложном» году. Актер также поторопился «завещать ему часть самого важного, что приобрел в течение всей жизни».

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,
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