Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», – написал Киркоров в своих социальных сетях.