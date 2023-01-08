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1 час назад

Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров прокомментировал попадание в украинский санкционный список, а также обратился к Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА «Новости».

Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», – написал Киркоров в своих социальных сетях.

К своему обращению Киркоров также прикрепил кадры из своего клипа на песню «Просто подари», где одну из ролей исполнил сам Зеленский.

Ранее Киев ввёл санкции в отношении 119 деятелей культуры из России и Украины. Помимо Филиппа Киркорова в список попали Лариса Долина, Лолита Милявская, Никита Михалков и многие другие.

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Лолита Милявская,Лариса Долина,Филипп Киркоров,Никита Михалков,
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