В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
10 минут назад

Менеджер Нетребко заявил, что введенные Киевом санкции никак не затрагивают певицу

ТАСС

Санкции, введенные Украиной в отношении Анны Нетребко, не имеют никаких последствий для оперной певицы. Об этом заявил в воскресенье агентству ДПА ее менеджер Мигель Эстебан.

Менеджер Нетребко прокомментировал санкции, введенные Киевом против певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нее нет активов на Украине, она никогда не выступала на Украине и не планирует этого делать", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 января подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении Нетребко, российского режиссера Никиты Михалкова, певца Филиппа Киркорова и еще 117 человек. В списке, в частности, артисты Дмитрий Харатьян и Евгений Петросян, музыкант Александр Ф. Скляр, философ Александр Дугин, генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, певцы Сергей Лазарев и Стас Пьеха, политологи Тимофей Бордачев, Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, писатель Александр Проханов, артист балета Владислав Лантратов. Среди тех, против кого ввели санкции, также значатся граждане Украины, в частности телеведущая Жанна Бадоева, а также бывший капитан сборной Украины по футболу, экс-игрок и ныне помощник главного тренера петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук.

Российские артисты высказались о внесении их в санкционный список Украины

Санкции, помимо прочего, предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград. Эти ограничения должны действовать на протяжении 10 лет.

Шоу-бизнес,Владислав Лантратов,Тимофей Бордачев,Дмитрий Тренин,Александр Скляр,Жанна Бадоева,Маргарита Симоньян,Владимир Зеленский,Федор Лукьянов,Евгений Петросян,Дмитрий Харатьян,Анатолий Тимощук,Александр Проханов,Стас Пьеха,Анна Нетребко,Сергей Лазарев,Александр Дугин,Филипп Киркоров,Дмитрий Киселев,Никита Михалков,МГИМО,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители