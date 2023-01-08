Менеджер Нетребко прокомментировал санкции, введенные Киевом против певицы

Санкции, введенные Украиной в отношении Анны Нетребко, не имеют никаких последствий для оперной певицы. Об этом заявил в воскресенье агентству ДПА ее менеджер Мигель Эстебан.
"У нее нет активов на Украине, она никогда не выступала на Украине и не планирует этого делать", - отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 января подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении Нетребко, российского режиссера Никиты Михалкова, певца Филиппа Киркорова и еще 117 человек. В списке, в частности, артисты Дмитрий Харатьян и Евгений Петросян, музыкант Александр Ф. Скляр, философ Александр Дугин, генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, певцы Сергей Лазарев и Стас Пьеха, политологи Тимофей Бордачев, Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, писатель Александр Проханов, артист балета Владислав Лантратов. Среди тех, против кого ввели санкции, также значатся граждане Украины, в частности телеведущая Жанна Бадоева, а также бывший капитан сборной Украины по футболу, экс-игрок и ныне помощник главного тренера петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук.
Санкции, помимо прочего, предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград. Эти ограничения должны действовать на протяжении 10 лет.