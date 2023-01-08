Карен Шахназаров призвал не обращать внимания на слова Смольянинова

«Я не думаю, что имеет смысл вообще придавать значение тому, что сказал Смольянинов. Ну кто такой Смольянинов? <…> Мало ли снимался во многих фильмах, ну что какая-то роль у него есть, какое-то значение он имеет в российской культуре, вообще хоть какое-то? <…> Я понимаю была бы какая-то фигура важная в культуре, человек чего-то добился, что-то построил, что-то сделал, сыграл какие-то выдающиеся роли, тогда имеет смысл обсуждать, а это вообще никто», – заявил Шахназаров.