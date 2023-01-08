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39 минут назад

Карен Шахназаров призвал не обращать внимания на слова Смольянинова

Елена Прошина

Режиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров прокомментировал слова Артура Смольянинова о поддержке Украины. По словам Шахназарова, на слова Смольянинова не стоит обращать внимания, потому что тот «не имеет в российской культуре никакого значения». Об этом сообщают «Известия».

Карен Шахназаров призвал не обращать внимания на слова Смольянинова
Фото: ТАССТАСС

«Я не думаю, что имеет смысл вообще придавать значение тому, что сказал Смольянинов. Ну кто такой Смольянинов? <…> Мало ли снимался во многих фильмах, ну что какая-то роль у него есть, какое-то значение он имеет в российской культуре, вообще хоть какое-то? <…> Я понимаю была бы какая-то фигура важная в культуре, человек чего-то добился, что-то построил, что-то сделал, сыграл какие-то выдающиеся роли, тогда имеет смысл обсуждать, а это вообще никто», – заявил Шахназаров.

Он также добавил, что Смольянинов либо «сошел с ума», либо показал истинную позицию, с которой всегда жил.

Ранее актёр Артур Смольянинов высказался в поддержку Украины, а также заявил, что «эмоционально» готов пойти воевать на стороне ВСУ.

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