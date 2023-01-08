Депутат Драпеко призвала объявить Смольянинова иноагентом

8 января Артур Смольянинов сказал, что если бы и стал принимать участие в боевых действиях, то на стороне Украины.

Она добавила, что артист потерял и признание, и любовь зрителей. Также, по ее словам, у актеров часто встречается несоответствие брутальной внешности и внутреннего содержания, и на главные роли героев берут людей, которые героями не являются. Она отметила, что настоящие герои не похожи на «киношных», так как в жизни они «не так брутальны и не так выразительны».