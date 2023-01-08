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21 минуту назад

В Госдуме отреагировали на слова захотевшего воевать за Украину Смольянинова

Никита Бородкин

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова из-за его высказываний в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России). Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме отреагировали на слова захотевшего воевать за Украину Смольянинова
Фото: Централ ПартнершипЦентрал Партнершип

В опубликованном видео артист заявил, что если бы и участвовал в конфликте на Украине, то только на стороне Киева. Также Смольянинов признался, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Хамзаев заявил, что актер должен «повторить путь» журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иностранным агентом), которого в марте заочно арестовали по обвинению в распространении фейков о российской армии.

«У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — добавил депутат.

Актер Смольянинов заявил о готовности «воевать за Украину»

Напомним, что Смольянинов покинул Россию осенью 2022 года. В октябре Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал его на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ — причиной стала его критика российской армии в одном из интервью.

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