В Госдуме отреагировали на слова захотевшего воевать за Украину Смольянинова

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова из-за его высказываний в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Централ Партнершип Централ Партнершип

В опубликованном видео артист заявил, что если бы и участвовал в конфликте на Украине, то только на стороне Киева. Также Смольянинов признался, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Хамзаев заявил, что актер должен «повторить путь» журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иностранным агентом), которого в марте заочно арестовали по обвинению в распространении фейков о российской армии.

«У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — добавил депутат.