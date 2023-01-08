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1 минуту назад

Российский актер ответил на угрозы готового воевать за Украину Смольянинова

Lenta.ruиещё 3

Российский актер Сослан Фидаров ответил на угрозы бежавшего на Украину актера Артура Смольянинова, который заявил о готовности воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ) и застрелить бывшего коллегу (оба артиста снимались в фильме «9 рота», — прим. «Ленты.ру»). Его видеоответ появился в Telegram-канале регионального информационного портала «ОсНова».

Артист Фидаров ответил угрожавшему пристрелить его на поле боя Смолянинову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров в первую очередь заявил, что жив, хотя Смольянинов в этом сомневался. Затем он призвал бывшего коллегу перестать врать своей многомиллионной аудитории.

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь... Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — заметил актер.

Он завершил видеообращение, передав Смольянинову приветы от погибших российских военных.

Актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом). В ходе интервью он вспомнил о Сослане Фидарове и заявил, что ему жалко бывшего коллегу и будет жалко его родителей, если он погибнет. Однако Смольянинов признал, что стрелял бы в него без сомнений, потому что больше не может слышать рассказы друзей с Украины о гибели людей и ракетных обстрелах.

После выхода интервью первый зампред комитета Госдумы России по культуре Елена Драпеко призвала объявить Артура Смольянинова иностранным агентом.

17 октября стало известно, что на Смольянинова был составлен административный протокол за дискредитацию российской армии. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточнялось.

Сам актер прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии словами, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций, потому что для него «не существует законов такого государства, как Россия».

Шоу-бизнес,Кирилл Мартынов,Сослан Фидаров,Елена Драпеко,Артур Смольянинов,
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