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37 минут назад

Актер Смольянинов заявил о готовности «воевать за Украину»

Газета.Ru

Актер Артур Смольянинов заявил, что «эмоционально» готов пойти воевать за Украину. Об этом он сказал в YouTube-интервью Кириллу Мартынову (признан в РФ СМИ-агентом) (признан в России СМИ-иноагентом).

Актер Смольянинов заявил о готовности «воевать за Украину»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы я и пошел <...>, то именно на стороне Украины», — отметил актер.

Он добавил, что таким образом бы «защитил» одних своих «братьев» от других.

В октябре 2022 года стало известно, что Смольянинов уехал из России. Вскоре на актера составили протокол о дискредитации российской армии и выписали штраф на 30 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Кирилл Мартынов,Артур Смольянинов,
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