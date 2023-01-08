Актер Смольянинов заявил о готовности «воевать за Украину»

Актер Артур Смольянинов заявил, что «эмоционально» готов пойти воевать за Украину. Об этом он сказал в YouTube-интервью Кириллу Мартынову (признан в РФ СМИ-агентом) (признан в России СМИ-иноагентом).

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«Если бы я и пошел <...>, то именно на стороне Украины», — отметил актер.

Он добавил, что таким образом бы «защитил» одних своих «братьев» от других.