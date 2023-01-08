Лолита отреагировала на украинские санкции против нее

Певица Лолита Милявская прокомментировала попадание в санкционный список Украины. Как сообщает StarHit, артистка с иронией восприняла тот факт, что в ближайшие 10 лет она не сможет въехать в страну.

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В социальных сетях Лолита написала, что узнала об этом новости в тот момент, когда собиралась заняться сексом, из-за чего у нее «пропал настрой». Она высмеяла запреты, в частности, обратив внимание на требование вернуть государственные награды.

«Там написано, что нужно вернуть награды. Пожалуйста, дайте мне эти награды! Я подержу немного и верну. Люди, не занимайтесь фигней! Ну чего добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась», — написала Милявская.

Отметим, что для Лолиты это не первые санкции со стороны украинских властей — в 2017 году Лолите был запрещен въезд в страну на три года из-за участия в концерте в Крыму.