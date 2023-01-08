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14 минут назад

Лолита отреагировала на украинские санкции против нее

Никита Бородкин

Певица Лолита Милявская прокомментировала попадание в санкционный список Украины. Как сообщает StarHit, артистка с иронией восприняла тот факт, что в ближайшие 10 лет она не сможет въехать в страну.

Лолита отреагировала на украинские санкции против нее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В социальных сетях Лолита написала, что узнала об этом новости в тот момент, когда собиралась заняться сексом, из-за чего у нее «пропал настрой». Она высмеяла запреты, в частности, обратив внимание на требование вернуть государственные награды.

«Там написано, что нужно вернуть награды. Пожалуйста, дайте мне эти награды! Я подержу немного и верну. Люди, не занимайтесь фигней! Ну чего добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась», — написала Милявская.

Отметим, что для Лолиты это не первые санкции со стороны украинских властей — в 2017 году Лолите был запрещен въезд в страну на три года из-за участия в концерте в Крыму.

Напомним, что 7 января президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 119 человек, большинство из которых являются деятелями культуры. Под ограничения попали Леонид Якубович, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Валерий Кипелов и другие знаменитости. Кроме артистов в списке оказались журналисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также политологи Тимофей Бордачев, Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин.

Санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех, которыми российские граждане могли бы воспользоваться через третьих лиц.

Шоу-бизнес,Тимофей Бордачев,Дмитрий Тренин,Валерий Кипелов,Маргарита Симоньян,Владимир Зеленский,Федор Лукьянов,Лолита Милявская,Лариса Долина,Леонид Якубович,Сергей Лазарев,Полина Гагарина,Филипп Киркоров,Дмитрий Киселев,
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