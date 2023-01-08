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31 минуту назад

Брэд Питт рассматривает варианты «полупенсии»

Газета.Ru

Таблоид Page Six сообщает, что актер Брэд Питт намерен «сделать шаг назад» от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment.

Брэд Питт захотел на «полупенсию»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть «полупенсионный возраст», — сказал изданию источник.

Он отметил, что «скорее всего» Питт продолжит сниматься в кино, но будет «держаться подальше» от кинобизнеса.

При этом другой инсайдер заявил, что Питт и вовсе планирует эмигрировать во Францию, полностью уйдя из кино.

«[Подумывает] заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели.. Просто хочет жить в этом мире», — сказал источник.

Page Six подчеркивает, что именно он ранее предсказал продажу Питтом компании Plan B.

Тем не менее, инсайдер, близкий к актеру, настаивает о преданности Питта «кинокарьере», несмотря на то, что сейчас тот действительно уделяет много времени винодельне во Франции.

«Он не собирается покидать Голливуд», — подытожил источник.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт проводит время в Мексике с бывшей женой Пола Уэсли.

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